ROCCA SAN GIOVANNI: DAL 27 AL 29 AGOSTO “A’ VUCCERIA SICILIA STREET FOOD”

ROCCA SAN GIOVANNI – I profumi, i sapori e i colori della Sicilia arrivano a Rocca San Giovanni, uno dei più bei borghi d’Italia.

Dal 27 al 29 agosto, piazza degli Eroi ospiterà “A’ Vucceria Sicilia Street Food”, la manifestazione che porta la Sicilia in giro per l’Italia insieme al testimonial Tony Sperandeo, noto e amato attore del cinema e della TV.

Proprio per la particolarità dell’evento, il sindaco Giovanni Enzo Di Rito, in collaborazione con il gruppo Noi Costa dei Trabocchi, capitanato da Ivano Fassiotti, da anni impegnato nella promozione turistica del territorio, in collaborazione con Associazione A.M.I.P. hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

L’attore Tony Sperandeo, sarà presente in tutte e tre le giornate nei seguenti orari, 10/13-18/23. Apertura stand, dalle 10 alle 24, tutti i giorni, pranzo/cena e anche asporto.

Cosa si potrà degustare

Pane Ca’ meuza, pane panelle, grigliate, panino col polipi e polipo con patate, sfincione, caponata, stigghiole, parmigiana, pasta alla norma, arancine, panzerotti, cannoli, cassatine, dolci di marzapane e pasta di mandorle, vino di Sicilia e la birra Messina anche ai cristalli di sale e l’esclusiva birra artigianale Minchia e molto altro.

Come funziona

La manifestazione presenta un’unica cassa, dove si può scegliere dal menù ciò che si vuole mangiare, si paga e viene rilasciato un gettone di diverso colore, col quale si può andare in qualsiasi stand. Lo stand dei dolci ha anche una cassa a se.

Green Pass – Mascherina

La manifestazione rispetterà tutte le precauzioni in materia sanitaria e soprattutto art.9 bis del decreto n.52, ovvero saranno appositi cartelli, in cui si avvisa la clientela, che l’organizzazione, non è tenuta a chiedere Green Pass, ma, che, in caso di controllo delle autorità, l’avventore sprovvisto, potrebbe essere multato, come prevede la normativa. La mascherina, anche se all’aperto, in caso di assembramento, va indossata.