ROCCA SAN GIOVANNI: IL SINDACO SI MOBILITA PER LA VIABILITA’ E CHIEDE UN INCONTRO ALLA PROVINCIA

ROCCA SAN GIOVANNI – Il neo eletto sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, chiede un incontro alla Provincia di Chieti per verificare lo stato, e trattare le criticità, delle strade che insistono sul territorio.

A poche ore dall’elezione, il primo cittadino inoltra una richiesta ufficiale all’ente – con PEC, Prot. N.7074 – per avviare un tavolo di lavoro condiviso sulla viabilità locale.

“Uno dei punti improrogabili da affrontare, e ne abbiamo ampiamente parlato anche in campagna elettorale – spiega Caravaggio – è la questione viabilità. Ci sono strade provinciali che necessitano di essere sistemate. L’intervento più urgente è sicuramente quello sull’asse portante della viabilità locale, ovvero la strada che collega contrada Perazza a Fossacesia e che attraversa il nostro paese”.

“L’obiettivo – aggiunge – è quello di sedere, in qualità di sindaco, ad un tavolo di lavoro per organizzare un cronoprogramma degli interventi da effettuare. Il nostro atteggiamento nei confronti dell’ente provinciale è e sarà sempre collaborativo. Ma siamo stati eletti per garantire la vivibilità del paese e il benessere dei nostri cittadini. Queste sono le nostre priorità”.