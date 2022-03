ROCCA SAN GIOVANNI: “UN OBBROBIO IL RIFACIMENTO DEL TRABOCCO PUNTA PERNICIOSA”

ROCCA SAN GIOVANNI – “Scrivo in rappresentanza di un gruppo di cittadini per segnalare quello che riteniamo essere un obbrobrio paesaggistico in una località che è sempre stata il fiore all’occhiello della Costa dei Trabocchi”.

Questa la denuncia corredata da foto arrivata alla nostra redazione.

“Il rifacimento del Trabocco Punta Punciosa, località Cavalluccio, Rocca San Giovanni, deturpa, a nostro avviso, l’intero paesaggio e snatura la valenza del trabocco stesso che, prima di essere luogo atto alla ristorazione, è emblema di una cultura e di una tradizione secolare. Come può la Sovrintendenza avere permesso un’ azione così scellerata, creando un precedente che potrebbe stravolgere l’intera Costa?”, si legge nella segnalazione.