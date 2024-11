ROCCA SANTA MARIA: 69ENNE PRECIPITA IN UN DIRUPO, RICOVERATO

ROCCA SANTA MARIA – Non vede rientrare il padre e chiama i carabinieri che ritrovano l’uomo in gravi condizioni, dopo essere precipitato in un dirupo.

Doveva essere una tranquilla serata tra amici quella appena trascorsa a Rocca Santa Maria (Teramo) ma, al contrario, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Era da poco passata la mezzanotte quando, non vedendo rientrare il padre, il quale era uscito per raggiungere gli amici in un bar, il figlio ha chiamato i carabinieri per segnalare l’assenza del genitore.

L’uomo, un 69enne di Torricella Sicura, dopo aver trascorso la serata con gli amici in un bar di Rocca Santa Maria è uscito per prendere una boccata d’aria – prima di far rientro a casa – ma camminando, inavvertitamente, ha messo un piede in fallo ed è precipitato in un dirupo facendo un volo di oltre 50 metri.

Immediatamente giunto sul posto, il comandante della Stazione di Valle Castellana, Vincenzo Spinuso, ha individuato l’uomo alla fine del precipizio.

Lo ha raggiunto prestando i primi soccorsi, riscaldandolo con la sua giacca in attesa dell’arrivo del personale medico che lo ha poi trasportato, in gravi condizioni, presso l’Ospedale di Teramo.