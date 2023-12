L’AQUILA – Tragedia a Roccacasale, in provincia dell’Aquila: due anziani coniugi sono stati trovati senza vita questa mattina nella loro abitazione. Sono Angela Giuliani 83 anni e Salvatore Marino di 86 anni.

Una coppia molto riservata, che in paese non avevano parenti, e l’unica nipote vive a Milano.

Ad allertare il 112 è stato un conoscente, preoccupato perché cercava di contattarli al telefono, ma senza esito.

A fare la scoperta sono stati i Carabinieri della compagnia di Sulmona, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco, che hanno aperto la porta della casa, e ai sanitari del 118.

Al momento non si hanno altre informazioni, se non che la donna aveva problemi di salute ed era allettata e che il marito la assisteva; non risulta che la coppia abbia congiunti in paese.