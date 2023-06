ROCCACASALE, TUTTO PRONTO PER “RADICI DEL BORGO DI FATE”: TRA STORIA, MAGIA, ARTE E MUSICA

ROCCACASALE – Tutto pronto per “Radici del Borgo di Fate” che apre ufficialmente l’estate di Roccacasale (L’Aquila) tra storia, magia, arte e musica.

Inizialmente previsto a maggio, l’evento si svolgerà il prossimo sabato 24 giugno.

All’interno di una un’unica giornata gli appuntamenti saranno tre.

Dalle 16.30 (con ritrovo in piazza Papa Giovanni Paolo II), partirà “Storie di saperi e antichi incanti” la prima visita guidata e gratuita della stagione, curata dalla cooperativa Servizi turistici Sulmona (per prenotazioni tel. o864210216). Questo appuntamento vuole raccontare Roccacasale sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista del folclore e di ciò che più caratterizza e affascina persone del luogo e turisti: le storie di fattucchiere, guaritrici e fate. Si tratterà di un’immersione nella vera anima di Roccacasale partendo dalla piazza principale e raggiungendo il castello de Sanctis passando per le viuzze del centro storico e soprattutto viaggiando in vecchi e curiosi racconti.

Raggiunto il castello, alle 19.30 sarà presentata la mostra di Latifa Benharara, fluid artist che attraverso le sue opere racconterà la sua visione della magia per evocare nuove suggestioni e sensazioni così come l’arte sa fare. Latifa Benharara si forma come artista in maniera del tutto autodidatta iniziando a dipingere paesaggi e trovando soddisfazione nell’avvicinarsi man mano all’arte informale.

Visita guidata e mostra sono strettamente legate. La prima, infatti, rappresenta un viaggio tra saperi e racconti necessario a preparare il visitatore ad una vera e propria immersione guidata nelle sensazioni e emozioni che arriveranno nell’osservazione dei quadri. Per questo sono già stati fissati altri appuntamenti il 29 luglio (ore10), 27 agosto (ore 10) e 31 ottobre (17.30).

A chiudere l’evento di sabato, infine, le note dei Bonzo’s Bones. La formazione nasce nel 2018 partendo dall’interpretazione di diverse pietre miliari del rock e trovando poi particolare sintonia con i pezzi dei Led Zeppelin. Da qui la conversione completa verso il leggendario gruppo che, ancora oggi, riesce ad attrarre target di diverse generazioni.

Per l’occasione è stato dato rilievo anche alla parte food e beverage curata dal ristorante roccolano La tana del Rosso pronto a proporre un primo piatto definito da erbette selvatiche e la proposta di un panino gourmet a chilometro 0 (per prenotazioni 3933340709).

L’evento è possibile grazie al contributo della Fondazione Carispaq nell’ambito del bando sul turismo esperienziale, il patrocinio del Comune di Roccacasale e l’organizzazione congiunta tra l’associazione socio-culturale Open Space e A.s.d. Nirodha.