ROCCAMORICE: PRECIPITA DURANTE ARRAMPICATA SPORTIVA, MUORE 35ENNE DI MONTESILVANO

ROCCAMORICE – Tragico incidente mortale oggi a Roccamorice, in provincia di Pescara: un escursionista è precipitato da una roccia, mentre con altre persone stava facendo un’arrampicata sportiva.

La vittima è 35enne di Montesilvano. Sarebbe stata colpita da un masso roccioso prima di precipitare.

E nella sua tragica caduta sono stati coinvolti anche alcuni compagni di arrampicata, che hanno riportato contusioni.

Sul posto i sanitari del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso e con le autoambulanze, nonché i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto.

Ad intervenir le squadre e mezzi dei distaccamenti di Pescara e Alanno, con il supporto del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara.

Su autorizzazione del magistrato di turno, il personale Vigile del Fuoco, in coordinamento con l’elicottero Drago 155 del Reparto Volo VVF di Pescara, hanno proceduto al recupero della salma, che successivamente è stata trasferita presso il campo sportivo di Roccamorice, dove è stata posta a disposizione dei Carabinieri di Popoli per gli adempimenti di competenza.