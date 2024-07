ROCCAPRETURO: RICORDATO PILOTA GOLFERA, PRECIPITATO CON CANADAIR NEL 2007 MENTRE SPEGNEVA INCENDIO

L’AQUILA – Come ogni anno da quel 23 luglio 2007, è stato ricordato ieri a Rocca Preturo di Acciano l’estremo sacrificio di Andrea Golfera, 51 anni, il pilota del Canadair della flotta AIB (anti incendio boschivo) di Stato precipitato in località Eremo Sant’Erasmo mentre effettuava l’ultimo lancio di acqua su un incendio che interessava una basta area boschiva della Valle Subequana e che minacciava di far arrivare le fiamme fino al centro abitato.

A bordo dell’aereo con Golfera c’era anche il secondo pilota Daniele Rett, 28 anni, rimasto

gravemente ferito dall’impatto, ma che dopo una lunga permanenza in ospedale all’Aquila a causa delle gravissime ferite riportate, è tornato a volare sui Canadair.

Presenti alla cerimonia, come ogni anno, anche il figlio di Golfera, Gianni e la moglie Barbara Randi.

La figura e l’eroico sacrificio del pilota alla cui memoria il consiglio comunale di Acciano ha conferito la cittadinanza onoraria, sono stati ricordati dal sindaco di Acciano Fabio Camilli, dal direttore dell’agenzia regionale di Protezione Civile Mauro Casinghini e dal prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo.