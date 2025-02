A ROCCARASO I 50 BUS PREVISTI. AD OVINDOLI NESSUNA INVASIONE, FLOP DELL’INFUENCER DE CRESCENZO

ROCCARASO – Nessuna invasione dalla Campania: sono 50 i bus, quelli autorizzati, arrivati oggi a Roccaraso per la domenica sulla neve. Gli autisti hanno superato i controlli al confine tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico. Due i mezzi invece rimandati indietro con i passeggeri al seguito: i rispettivi autisti non hanno esibito la ricevuta di prenotazione. Altri dieci mezzi turistici sono stati autorizzati a raggiungere gli impianti sciistici e le strutture ricettive. La macchina dei controlli ha retto nella gestione degli arrivi: la prova del nove è attesa nel pomeriggio per la ripartenza dei turisti del ‘mordi e fuggi’

Nel piccolo centro dell’Alto Sangro è il giorno della prova del nove. Ieri invece sono arrivati 13 bus di cui tre respinti perché gli autisti, alla “dogana” allestita tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico, non hanno esibito la ricevuta di prenotazione.

“Noi siamo venuti qui a sciare. Loro possono fare quello che vogliono”- è stato il primo commento di una turista napoletana, riferendosi al modello Roccaraso. La scorsa domenica si erano registrate 10 mila presenze su tutto il comprensorio dell’Alto Sangro.

Partenza regolare anche ad Ovindoli dove sono attesi dieci bus turistici. Anche qui nessuna invasione: la sfida della tiktoker, Rita De Crescenzo, lanciata sui social, non ha avuto seguito, tenendo che il sindaco, Angelo Ciminelli, aveva adottato l’ordinanza per fissare il numero chiuso e consentire l’accesso ad un massimo di 35 bus.