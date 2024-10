ROCCARASO: AVVIATI I LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE SULLA VIA 437 DELL’AREMOGNA

ROCCARASO – Prendono il via a Roccaraso (L’Aquila), sulla strada regionale 437 “dell’Aremogna”, i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale dissestato.

“Oggi prende il via un intervento necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’utenza stradale, attraverso il rifacimento in tratte alterne dei piani viabili ammalorati – sottolinea il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – Con questi lavori la Provincia vuole dare una risposta concreta alle richieste e alle esigenze della comunità, per migliorare il transito e la sicurezza di una strada che rappresenta un collegamento fondamentale per il nostro territorio”.

I lavori, per un importo complessivo di 300mila euro, saranno eseguiti dalla ditta Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino Srl, con sede a San Paolo Matese (Campobasso). Il presidente Caruso ringrazia infine il dirigente del settore Viabilità dell’Ente Nicolino D’Amico, il responsabile unico del procedimento Alessandro Asprini, il progettista e direttore dei lavori, Marco Uzzeo, per il lavoro svolto.