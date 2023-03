ROCCARASO: BIMBO AUTISTICO DI 10 ANNI DIVENTA CAMPIONE DI SCI SENZA NESSUNA LEZIONE

L’AQUILA – Una storia incredibile quella di Antonio un bambino napoletano di 10 anni che ha coronato un sogno: quello di sciare, sulle piste abruzzesi di Roccaraso.

La scorsa domenica Antonio ha deciso che era arrivato il momento di mettersi alla prova sugli sci. Detto e fatto. In pochi minuti e senza una sola lezione è diventato padrone delle piste da sci del comprensorio di Roccaraso. Un vero campione in erba.

Ha sciato come un esperto, liberandosi da ogni vincolo. Libero sulle piste, felice davanti agli occhi increduli del maestro Bruno Di Pasquale che non ha saputo trattenere le lacrime anche se è un vero montanaro abruzzese.

“L’autismo – spiega il papà, Luigi Iannone – si può superare e abbiamo dimostrato domenica scorsa, grazie alla tenacia di Antonio, che nulla è impossibile e che lo sport può abbattere ogni barriera”.

“Con l’associazione Roccaraso Futura – aggiunge – abbiamo deciso di fare in modo che questo non sia un caso isolato. Vogliamo fare in modo che tante famiglie come la mia possano avere la possibilità di fare sciare i propri figli. Nelle prossime settimane proprio a Roccaraso presenteremo la nostra associazione le prossime iniziative legate non solo all’inverno, ma anche all’estate”.

“Abbiamo deciso – aggiunge – di portare il video di Antonio che scia anche al Santo Padre perché attraverso di lui si possa dare un messaggio di forza e di speranza a tanti bambini e bambine come Antonio, che altrimenti rischiano di rimane chiusi in casa e isolati. Insieme ce la possiamo fare”.