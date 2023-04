ROCCARASO: CHIERICHETTO NON TRATTIENE CROCE CHE CADE SULLA TESTA DEL PRETE, VIDEO DIVENTA VIRALE

L’AQUILA – Il chierichetto sbadato non tiene bene la croce che cade sulla testa del parroco

Piccolo inconveniente durante la celebrazione del Venerdì Santo presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Roccaraso, in provincia dell’Aquila. Il video è diventato virale, rilanciato anche dalle testate nazionali, come Repubblica e La Stampa.

Durante la benedizione, la croce in legno mantenuta da un chierichetto è caduta e ha colpito alla testa il parroco delle comunità di Roccaraso e Pietransieri, Don Ishak Insane, un salesiano di origini siriane. Per fortuna il sacerdote ha riportato solo un lieve trauma senza subire lesioni.