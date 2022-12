ROCCARASO: CHIUSURA IMPIANTI AREMOGNA, STOP CAUSA METEO

ROCCARASO – “Date le condizioni meteo e lo scarso innevamento delle piste a bassa quota necessarie per il rientro, per motivi di sicurezza e per evitare disagi agli usufruitori, gli impianti dell’Aremogna resteranno chiusi fino a nuova comunicazione”.

È quanto viene annunciato sul sito www.roccaraso.net.

La stagione sciistica è stata inaugurata lo scorso giovedì 1° dicembre nel Comprensorio Ski Pass Alto Sangro.

A favorire l’apertura erano state le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, con temperature rigide e il sistema d’innevamento programmato, componenti ideali per preparare le piste al meglio per dare inizio alla stagione sciistica 2022-2023.

Viste le mutate condizioni meteo, gli impianti restano chiusi fino a data da destinarsi.

Gli aggiornamenti sul sito www.roccaraso.net.