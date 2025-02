ROCCARASO – “Roccaraso è salva. Quando vogliamo il sistema riesce a rispondere. Abbiamo dato la possibilità a cittadini e turisti di trascorrere la giornata in montagna con assoluta sicurezza. Roccaraso è grata al turismo campano. Quando non si viene informati ci possono essere criticità importanti ma ci siamo arrivati per ospitare tutti al meglio delle nostre possibilità”.

Il sindaco Francesco Di Donato accoglie così, nel giorno della prova dei fatti, i primi bus arrivati questa mattina che, intorno alle 9.15, hanno passato la “dogana” allestita tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico.

Poi, come previsto, il filtro dei passeggeri è avvenuto sulla statale 17, a Roccaraso, nei pressi dell’Istituto Alberghiero.

Qui è stato allestito il quartiere generale delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

“Non siamo maleducati. Siamo gente che rispetta posti e luoghi. Oggi vogliamo solo passare una domenica sulla neve”, commentano

alcuni passeggeri di Caserta che scendono dal bus.

Oggi sono previste tremila persone in paese. Rallentamenti intanto si registrano sulla statale 17, nei pressi della “dogana” per i bus, a causa di un incidente stradale avvenuto a pochi metri dal bivio per Montenero Val Cocchiaria.

“Il sistema messo in piedi è stato dissuasivo per gestire la situazione – dice il presidente della provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di

Sangro, Angelo Caruso – I filtri stanno funzionando e finora non si registrano grosse problematiche anche se si dovrà monitorare il ritorno”.