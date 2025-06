ROCCARASO: IL REGISTA AFINEEVSY RICEVERA’ IL PREMIO ALLA CARRIERA DA “AMICORTI INTERNATIONAL”

ROCCARASO – Il regista Evgeny Afineevsky, nominato all’Oscar, riceverà il premio alla carriera in occasione della settima edizione di AmiCorti International Film Festival, in programma a Roccaraso (L’Aquila) dal 23 al 28 giugno. In programma anche una masterclass sul conflitto in Ucraina, sul girare in zone di guerra e la proiezione di ‘Freedom on Fire’.

“Sono felice”, dice, “di condividere la mia esperienza con voi. Non vedo l’ora di essere a Roccaraso e di portare le mie storie a tutti voi, inclusa anche la mia ultima opera candidata agli Emmy, Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom. Questo film è il mio atto d’amore e di solidarietà verso il popolo ucraino. Racconta il coraggio quotidiano di uomini e donne che resistono non solo con le armi, ma con la forza della verità, della cultura e della memoria. In un mondo spesso indifferente, il cinema può diventare una testimonianza viva, un grido che rompe il silenzio”.

L’evento è dedicato al regista Ken Loach e vuole essere un punto di riferimento per il cinema indipendente e d’autore. Proprio Afineevsky, insieme a Loach e a Paul E. Haggis riceveranno il premio alla carriera: Afineevsky sarà inoltre protagonista, il 26 giugno, della masterclass dedicata al conflitto in Ucraina con la proiezione di ‘Freedom on Fire’.

La fondatrice e direttrice artistica del festival Ntrita Rossi ha sottolineato di essere onorata “di ospitare due grandi registi come Paul Haggis ed Evgeny Afineevsky, che con le loro opere ci offrono visioni potenti e urgenti sul nostro presente. La masterclass di Afineevsky e la proiezione di Freedom on Fire ci conducono nel cuore del conflitto in Ucraina, restituendo voce e dignità a un popolo in resistenza. Allo stesso modo, la lezione di cinema di Haggis – due volte Premio Oscar – ci invita a riflettere sulle tensioni etiche e sociali al centro di film come ‘In the valley of Elah’, più attuali che mai in questo tempo segnato da crisi e dalla fragilità globale”. Sono in totale 6 le categorie in gara ovvero cortometraggi, lungometraggi, animazione, videomusic, documentari, tematiche sociali (con collegamento all’Agenda 2030).