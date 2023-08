”ROCCARASO IN BLU”: DA DOMANI 3 GIORNI DEDICATI ALL’AUTISMO

ROCCARASO – A Roccaraso (L’Aquila) tre giornate per la sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico, dal 4 al 6 agosto.

“Roccaraso blu”, evento così chiamato dal colore che nel 2007 le Nazioni hanno dichiarato come colore dell’autismo, è promosso dall’associazione Roccaraso futura e dal Comune di Roccaraso con il sostegno della regione Abruzzo e il patrocinio della provincia dell’Aquila.

Saranno presenti al taglio del nastro dell’iniziativa il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Roberto Santangelo, il presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, il presidente dell’associazione Roccaraso futura Alessandro Amicone, l’ideatore dell’evento Luigi Iannone.

La manifestazione – come riportato in una nota – si terrà in uno dei luoghi più amati di Roccaraso, il pratone, una piazza unica e immersa nel verde dove si incontrano da oltre 70 anni diverse generazioni per la gioia dello stare insieme.

Proprio per questo si è deciso di realizzare un villaggio rurale con stand con laboratori e attività ludiche a cura dell’associazione Sciuscià: dal laboratorio caseario dove i bambini potranno produrre il formaggio, ai giochi a premi ai numerosi laboratori didattici per i più piccoli.

Il villaggio rurale sarà un luogo aperto a tutti per fare conoscere il tema dell’autismo. In particolare e, domenica 6 agosto 2023 alle ore 12, al Villaggio rurale si terrà il convegno “Autismo, il ruolo delle istituzioni accanto alle famiglie”, un importante momento di confronto tra gli esperti del settore le associazioni e soprattutto con le famiglie di bambini con disturbo dello spettro autistico.

Coordinerà la dottoressa Silvia Marinelli, psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale e consigliere comunale progetto comune Castel di Sangro. In apertura sono previsti i saluti del sindaco di Nocera inferiore Paolo Di Maio, il sindaco di Gragnano Aniello D’Auria, sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, il presidente dell’associazione Roccaraso Futura Alessandro Amicone, e l’ideatore dell’evento Luigi Iannone.

A seguire il confronto con: dottor Luigi D’Alessio, psicologo professore all’Università di Salerno, il dottor Francesco Cuomo, presidente della polisportiva Ager Nucerinus, la dottoressa Anna D’Auria, mamma di un bimbo autistico ed esperta del settore e Bruno Di Pasquale, maestro di sci che assiste bimbi autistici.