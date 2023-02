ROCCARASO: PISTE DA SCI PRESE D’ASSALTO, “È FAR WEST, TRAFFICO IN TILT, FURTI E VANDALI”

ROCCARASO – “Siamo tornati nel Far West: non ci sono regole e tutto è concesso. Un paese lasciato allo sbando, senza controllo e gestione. Migliaia di persone che prendono il sopravvento sulla nostra cittadina e il nostro territorio deturpandolo senza che l’amministrazione muova un dito”.

Le opposizioni al comune di Roccaraso, fanno da controcanto all’entusiasmo generato dall’invasione di turisti negli impianti da sci sull’alto Sangro, una invasione del fine settimana che ha come inconveniente “traffico in tilt, strade bloccate per ore, sporcizia dovunque con gente che urina da tutte le parti e furti nelle attività”.

“Il turismo domenicale sta diventando una piaga sempre più grande che non si riesce a guarire”, sono aumentati i furti e gli atti vandalici con questi pseudo-turisti che stanno facendo scappare da Roccaraso quelli buoni, quelli educati e per bene. Ci vogliono più controlli e più personale addetto al traffico. Troppo poco per contrastare questa invasione selvaggia. Ma l’amministrazione è al suo terzo mandato, ma su questo fronte non ha fatto assolutamente nulla”.