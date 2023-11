ROCCARASO, “RFW SETTIMANA BIANCA DEL DESIGN DELLA MODA”: DAL 13 AL 17 DICEMBRE

ROCCARASO – “L’idea di promuovere un format ad alto impatto di design della moda, incentrata in un territorio a forte vocazione turistica invernale, rappresenta l’elemento fondamentale e di successo per il lancio delle proposte socio culturali ed economiche di tutta la filiera che questo format intende perseguire per valorizzare brand di moda, figure professionali, di design e prodotti territoriali”.

Si parla così in una nota dell’VIII edizione del “Rfw settimana bianca del design della moda” che Roccaraso (L’Aquila) si prepara ad ospitare. L’evento, promosso dall’associazione Assoprom Italia, patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Roccaraso si svolgerà per il mese di dicembre, nei giorni dal 13 al 17.

La conduzione delle serate, affidate anche quest’anno al giornalista, presentatore e conduttore televisivo Erennio De Vita con particolare attenzione durante la manifestazione alle interviste, improvvisazioni e dirette social. Sarà l’istituto alberghiero E. De Panfilis di Roccaraso ad aprire i lavori nella tarda mattinata di giovedì 14 dicembre, attraverso un focus iniziale e la creazione di “un piatto di Design” a cura della delegazione di studenti partecipanti al contest “Essenze d’Inverno” tema a base di tartufo nero d’Abruzzo.

A seguire il 15 dicembre sarà dato ampio spazio alla serata di Gran Galà dei conferimenti nella sala comunale. Il Premio nazionale Fiocco di Neve Città di Roccaraso edizione 2023 la farà da padrone. Menzioni speciali a Rocco Barocco stilista di fama internazionale, all’architetto Maurizio Martiniello patron di Napoli Moda Design, a Massimo Boldi attore delle commedie natalizie e all’Aba Frosinone per le Accademie di Belle Arti.

La serata dopo la degustazione di gruppo della polenta pasticciata tipica abruzzese, continuerà in piazza G. Leone con la modella Dj Lady Adisia e la partecipazione speciale dell’artista cantautore Marc che per l’occasione presenterà il suo nuovo brano Imalaya.

Sabato 16 dicembre dopo i servizi fotografici e visite ai mercatini di Natale si ritorna nella sala comunale dove “ci saranno momenti particolari dedicati al fascino della bellezza femminile con defile’ e quadri moda firmati dalla divina della pittura Stefania La Greca e per la prima volta in esclusiva il Brand Pellicce di Salvatore Fiorentino“, si legge in una nota.

Le conclusioni affidate alla nomina della nuova Testimonial Dea della neve città di Roccaraso 2023 la vedranno protagonista per la domenica 17 dicembre in un affascinante tour avventura in motoslitta snowcross sulle piste dell’Aremogna comprensorio sciistico di Roccaraso.