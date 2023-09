ROCCARASO: SUCCESSO CON 400 ISCRITTI ALLE GARE, DELLA PEDALATA IN RICORDO DI ADELIO DI NATALE

ROCCARASO – Oltre 1200 persone e 400 iscritti alle gare: sui pedali – sulle sue montagne – per ricordare Adelio Di Natale, il trentenne di Roccaraso morto a seguito di un incidente di caccia lo scorso anno a Pietransieri. Un successo 1° Memorial Adelio Di Natale organizzato ieri dall’associazione a lui intitolata e che è stato dedicato ad una delle tante passioni che Adelio aveva, quella del ciclocross. Presidente dell’Azzurra Bike, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento di ieri, Adelio Di Natale, maestro di sci, era un giovane attento, politicamente impegnato, dedito a fare del bene. “Un impegno sociale e per gli altri – spiega Matilde Di Natale, sorella di Adelio – che abbiamo voluto come associazione trasformare in qualcosa di fattivo e operativo, mettendo sulle bici tante persone e tanti giovani”. La gara disputata ieri è stata la prima tappa del Mediterraneo Cross, una delle novità e dei punti di forza di questo campionato che prevede nel 2023 altre cinque tappe in Italia. Un tracciato a 1400 metri di altitudine che dalla base di Pizzalto-Aremogna si è sviluppato lungo contropendenze, dossi e collinette, arricchiti ieri agonisticamente dalle piogge cadute nelle ore precedenti che hanno reso il fondo fangoso e per questo più esaltante per i corridori.

“Un evento che ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia – commenta il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – che rende onore alla memoria di Adelio e che contribuisce ad arricchire e valorizzare l’offerta turistico-sportiva di Roccaraso e dell’Abruzzo”. La competizione prevedeva diverse categorie in gara: Esordienti (vinta da Marco Sicuri – Scuola ciclistica Tugliese V. Nibali), Donne Esordienti (Noemi Fracchiolla – ASD Fusion Bike), Allievi 1 (Francesco Dell’Olio – ASD Fusion Bike), Allievi 2 (Raffaele Cascione – ASD Fusion Bike), Donne Allieve 1 (Maria Bertesteanu – Logistica ambientale Spezia), Donne Allieve 2 (Martina Canargiu – Arkitano MTB Club), Junior (Giacomo Serangeli – ASD DP66), Donne Jiunior (Dalila Langone – Loco Bikers), Over 45 (Massimo Folcarelli – Race Mountain Folcarelli), Master 4 (Donato Capitaneo – Team Preview Sei Sport), Master 5 (Massimo Focarelli – Race Mountain Focarelli), Master 6 (Luigi Carrer – ASD Fusion Bike), Master 7 (Luigino D’Ambrosio – ASD Rampiclub Val Vibrata), Master 8 (Giuseppe Cinalli – Pro Life), Donne Master 5(Veronica Impronta – Federal Team Bike), Donne Master 6 (Eleonora Valluzzi – Loco Bikers), Amatori Fascia 1 (Fabrizio Iaconi – Bike Racing Team ASD), Open (Filippo Ragonesi – Cycling Cafe Racing Team), Elite (Lorenzo Clonna – Passatempo Cycling Team ASD), Under 23 (Filippo Ragonesi – Cycling Cafe Racing Team), Elite Master (Samuele Muggeo – ASD Team 7ZEROZERO33), Master 1 (Gianluca Ruocco – ASD Team Ciclismo), Master 2 (Claudio Moronci – Team Cingolani), Master 3 (Fabrizio Iaconi – Bike Racing Team ASD), G6F (Martina Giuliese – ASD Ludobike), G6M (Oscar Carrer – ASD Fusion Bike).