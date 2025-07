ROCCARASO: TORNA FESTA INTERNAZIONALE DEGLI GNOMI, CON 14 COMPAGNIE, 120 ARTISTI E 30 SPETTACOLI

ROCCARASO – Torna anche quest’anno, più attesa che mai, la Festa Internazionale degli Gnomi, giunta alla XXII edizione. Il 25, 26 e 27 luglio il suggestivo borgo montano di Roccaraso si tinge di magia e si trasforma in un mondo incantato, dove fantasia, gioco e divertimento si incontrano per celebrare le creature del “Piccolo Popolo”.

L’edizione 2025 coinvolgerà ben 14 compagnie, oltre 120 artisti che si esibiranno in più di 30 spettacoli e laboratori creativi, per un evento che sui social vanta un corposo seguito. Durante la conferenza sono stati presentati il programma ufficiale della Festa che vanta due nuove produzioni site specific della compagnia teatrale I Guardiani dell’Oca, ideatrice del format di Teatro Ambiente.

La festa inizia il 25 luglio con un evento speciale e gratuito, lo spettacolo “Fuoco” della prestigiosa Compagnia dei Folli, che si terrà in Piazza Giovanni Leone alle ore 21.00, un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi mitologici, in un tripudio di lanterne sospese, fiamme danzanti e incanto puro sotto le stelle.

Nei giorni successivi, ci si sposta invece nella cornice tradizionale di Fonte La Guardia-Aremogna, dove fate, elfi, gnomi, folletti, unicorni e cavalli alati animeranno e renderanno magici i nostri boschi abruzzesi.

Boschi accoglienti, laboratori creativi, racconti animati, passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, evoluzioni di unicorni alati e gli immancabili spettacoli notturni illuminati da fioche lanterne, diverranno ancora una volta la perfetta cornice di un mondo fatato capace di restituire il fascino senza tempo del “Piccolo Popolo”.

Nel corso degli anni, la Festa è diventata un punto di riferimento Nazionale e Internazionale per tutti gli appassionati del genere fantasy e di un linguaggio teatrale che sa coniugare la forza e il fascino di un ambiente naturale alle storie che quegli stessi luoghi sanno evocare.

Oggi, a buon diritto, la Festa Internazionale degli Gnomi è considerata, nel panorama dell’offerta culturale nazionale, una delle più importanti manifestazioni dedicate all’infanzia e alle nuove generazioni.

“Una manifestazione importante e possiamo dire unica per intere generazioni di bambini abruzzesi e non – ha osservato il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario – che ha il pregio di riuscire a unire promozione del territorio, valorizzazione della cultura e educazione ambientale. Tra l’altro, gli spettacoli si collocano in uno scenario naturalistico estremamente godibile e di grande attrattività turistica. Come Regione siamo lieti di continuare a sostenere una manifestazione che possiamo definire unica nel suo genere”.

Il Direttore Artistico, Zenone Benedetto, ha dichiarato: “L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca di offerta teatrale, grazie ai numerosi artisti presenti e alle tante realtà coinvolte, che lavorano ormai da anni nel mondo del teatro dedicato all’infanzia. Siamo particolarmente felici di questa media partnership con Rai Kids che vede la straordinaria partecipazione di Armando Traverso. In questa edizione festeggeremo anche il trentennale dall’inizio delle nostre attività teatrali nei boschi”. Sono state infatti descritte le novità nella media partnership con Rai Kids, annunciata con un video messaggio anche dal testimonial della rete Armando Traverso, che parteciperà alla manifestazione nella giornata di domenica 27 con i suoi racconti. Il tocco internazionale sarà affidato a Gunter, il Folletto Bizzarro, proveniente dalla Svizzera

“La festa degli Gnomi è un appuntamento irrinunciabile e di grande successo nella nostra programmazione estiva. Ogni anno si registra un record di presenze per un evento che ha il pregio di coniugare la promozione turistica del territorio, l’educazione ambientale e l’amore verso lo spettacolo. Una intuizione vincente da parte della Comunità montana di Roccaraso quella di aver puntato su questa festa”, evidenza entusiasta il Sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato – per cui sono orgoglioso di ospitare questo evento eccezionale che riesce a coniugare perfettamente la felicità dei bambini e delle famiglie con la nostra bellissima montagna e la natura”. La XXII edizione della Festa Internazionale degli Gnomi riconferma prestigiosi partner storici quali Unima Italia (Associazione mondiale della Marionetta), Parco Nazionale della Maiella Unesco Geopark, Unicef Abruzzo e WWF Abruzzo