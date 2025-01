ROCCARASO: TROVATO GRAVEMENTE FERITO A TERRA, 25ENNE IN OSPEDALE, INDAGANO CARABINIERI

L’AQUILA – Un 25enne è ricoverato in gravi condizioni con politraumi all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila dopo essere stato soccorso nei pressi di un albergo a Roccaraso.

Il giovane era a terra: i soccorritori del 118 sono stati allertati da una donna che ha lanciato l’allarme dopo aver visto dalla sua finestra la presenza del 25enne.

Il ragazzo è giunto all’Aquila in ambulanza perché per le difficili condizioni meteorologhe l’elicottero non si è potuto alzare in volo.

Non si conoscono le cause del fatto: secondo quanto si è appreso, tra le ipotesi che circolano ci sono quelle di una caduta dal balcone dell’albergo oppure un’aggressione.

Saranno i carabinieri che stanno effettuando accertamenti a fare luce su un avvenimento che si è verificato in concomitanza con l’inizio della due giorni organizzata da Forza Italia “Azzurri in vetta”, che ha richiamato tanti big nazionali.