ROCCARASO: TRUFFE AGLI ANZIANI, FERMATI DUE PREGIUDICATI ARRIVATI DALLA CAMPANIA

L’AQUILA – Nella mattinata del 6 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Roccaraso hanno proceduto al controllo di due persone provenienti dal napoletano indiziate di essere responsabili del tentativo di diverse truffe ai danni di anziani.

Durante l’ora di pranzo numerosi cittadini hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per segnalare la richiesta di denaro da parte di persone che al telefono si fingevano colleghi o amici dei propri figli o nipoti. Immediatamente i militari hanno intensificato il pattugliamento del centro abitato del borgo montano scovando un’autovettura utilitaria con a bordo due persone con precedenti penali in materia di truffe agli anziani.

La tempestiva segnalazione da parte dei cittadini, consapevoli dei pericoli celati dietro le truffe telefoniche in virtù dei numerosi incontri di sensibilizzazione curati dall’Arma, ha permesso di infrenare immediatamente la realizzazione dei reati da parte dei truffatori che stavano spostando il proprio campo di azione anche nel vicino comune di Rivisondoli. L’efficace intervento della pattuglia della Stazione di Roccaraso ha consentito l’identificazione degli autori delle tentate truffe che saranno proposti per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.