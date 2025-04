ROCCASCALEGNA: CON IL COSTUME DA CONIGLIO ROSA, LE UOVA DI PASQUA LE PORTA IL SINDACO

ROCCASACALEGNA – Sono giorni di festa a Roccascalegna, comune che conta poco più di mille abitanti in provincia di Chieti, che si prepara a vivere una nuova Pasquetta da record, con migliaia di visitatori pronti come ogni anno ad invadere le strade del magico borgo medioevale impreziosito dall’affascinante castello.

E intanto a scuola arrivano delle consegne speciali per i ragazzi: “uova di Pasqua ai piccoli dell’Infanzia e maritozzi alle ‘pesti’ delle scuole medie”, annuncia il sindaco Domenico Giangiordano che sui social pubblica alcuni scatti per l’occasione, in grande spolvero, vestito da coniglio rosa.

“Ci sarà anche lo ‘spopolamento’ – osserva – ma nei nostri piccoli paesi c’è un cuore grandissimo!”.

Non solo: “per i nostri piccoli che erano a casa con la febbre… Consegna a domicilio da parte di Coniglietto e Carotino”.