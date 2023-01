ROCCASPINALVETI: RICCHI PREMI PER CHI NELLE FESTE FA ACQUISTI IN NEGOZI DEL PAESE

CHIETI – Fai la spesa per le feste nei negozi del tuo paese e vinci ricchi premi.

E’ la singolare iniziative promossa dal Comune di Roccaspinalveti (Chieti) che si è conclusa nel giorno dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti vincenti della prima Lotteria di Natale.

Lo riferisce il giornale online ecoaltomolise.net. Sono stati 3.400 i biglietti assegnati per un importo complessivo di spesa di 170mila euro. Sette i paesi del circondario che hanno visto propri cittadini partecipare

. L’iniziativa “contro la desertificazione commerciale dei piccoli comuni” è stata chiamata “Fai la spesa in paese e vinci”. Chiunque ha fatto acquisti a Roccaspinalveti durante il periodo natalizio ha avuto la possibilità di vincere i premi messi in palio (15 in tutto), tra questi anche una crociera per due persone. “Siamo molto soddisfatti per questa prima edizione della lotteria il cui fine era quello di incentivare gli acquisti nelle nostre attività commerciali, anima del nostro paese e ricchezza per tutti. – ha detto la giovane sindaca di Roccaspinalveti Claudia Fiore – ringraziamo i cittadini che hanno partecipato con incredibile entusiasmo e le attività commerciali per aver aderito all’iniziativa e per aver offerto premi utili ad arricchire il montepremi”.