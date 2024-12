ROCCE, LE DONNE E LA STORIA: “IN RICORDO DI FILOMENA, BRIGIDA E ROSA”, EVENTO A LETTOMANOPPELLO

LETTOMANOPPELLO – “Ricorderemo Rosa, Brigida e Filomena; le tre operaie, morte il 1° aprile 1869, travolte da un crollo all’interno della miniera di Santa Liberata. Una fine tragica che ha profondamente segnato la comunità di Lettomanoppello”.

Così la consigliera comunale dell’Aquila, già parlamentare Pd Stefania Pezzopane, nell’annunciare l’appuntamento in programma domani, giovedì, 5 dicembre, alle 11, a Lettomanoppello (Pescara), nel parco Santa Liberata, per un’altra tappa della campagna “Rocce. Le donne e la storia” della libera associazione “TerraMadre”.

“Il nostro grazie al sindaco e all’amministrazione tutta per aver accolto ‘Rocce’, una campagna nata nel 2021, il cui intento è raccontare la storia per intero, narrando, ricordando e onorando la memoria di tante donne che nel corso della storia, parimenti agli uomini, con il loro impegno hanno contribuito alla crescita di ogni territorio”, commenta in una nota Gilda Panella, presidente di TerraMadre.

“Non solo sante e regine ma donne comuni ed eccezionali; operaie, contadine, insegnanti e tutte quelle figure femminili attive in ogni ambito: vogliamo ricordare il valore del loro operato, troppo a lungo sminuito, sottaciuto, negato”.

“Una campagna di civiltà, quindi, con le rocce simbolo di resistenza e forza delle donne. Già diversi Comuni hanno accolto la campagna, volendo onorare l’operato di preziose figure femminili e numerose le rocce che troveranno posto in molteplici luoghi. La cerimonia, come sempre, è aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini”.

Interverranno, oltre al sindaco Simone Romano D’Alfonso, Stefania Pezzopane, madrina della campagna, l’assessore Luciana Conte, la consigliera Arianna Barbetta, il ricercatore GRAM Dino Di Cecco, la presidente della libera associazione “TerraMadre” Gilda Panella.