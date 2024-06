SAN BENEDETTO IN PERILLIS: ROGO DOPO I FUOCHI D’ARTIFICIO IN ONORE DELLA MADONNA

SAN BENEDETTO IN PERILLIS – Un incendio a più riprese è divampato nel comune di San Benedetto in Perillis (Aq) con le fiamme che sono state innescate in seguito ai fuochi pirotecnici in onore della Madonna di Casaluce del 5 giugno scorso.

I roghi si sono sviluppati nel corso della stessa giornata in particolare nella pineta e sono stati domati solo con l’intervento di Canadair e un elicottero Erickson. Oltre a volontari, squadre di vigili del fuoco di Popoli (Pescara) e carabinieri. L’incendio si è di nuovo sviluppato oggi e, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato domato per la seconda volta in serata. Di rilievo i danni. Sono in ballo interlocuzioni tra istituzioni per stabilire il piano per la bonifica della vasta area verde andata distrutta.