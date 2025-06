L’AQUILA – C’è un imputato per il rogo del capannone dell’Azienda servizi municipalizzati dell’Aquila (Asm) che due anni fa distrusse 26 automezzi facendo danni per sei milioni.

Si tratta del responsabile dell’impianto, Fabio Ianni, per il quale la Procura della Repubblica, tramite il pm Ugo Timpano, ha invocato e ottenuto dal giudice per le udienze preliminari, Giulia Colangeli, il rinvio a giudizio per incendio colposo: il processo è stato fissato in tribunale per il 17 settembre 2025.

Al riguardo va ricordato che il filone dell’incendio doloso era stato archiviato, visto che non ci sono prove. A Ianni viene contestato solo il fatto che le presunte irregolarità amministrative della gestione della struttura avrebbero agevolato il disastroso evento.

Nell’udienza, il gup ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile dell’Ugl, tramite il sindacalista Roberto Bussolotti. La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Rosettini, si era opposta a tale ipotesi. Non si sono costituiti, invece, Comune dell’Aquila e Asm.

Secondo l’accusa, Ianni, che respinge le contestazioni, avrebbe violato le regole circa la realizzazione ed esercizio della piattaforma ecologica di tipo A andata distrutta e di una stazione ecologica adiacente alla sede di Asm dove sta lo stabilimento. Da lì il presunto deposito abusivo di plastica e altro materiale infiammabile senza una copertura. Per cui le fiamme, generate da cause ignote, si sarebbero trasferite al materiale plastico provocando l’irreparabile.

L’unico aspetto positivo riguarda il fatto che gli uffici dell’Asm sono scampati al rogo che ci fu nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2023.