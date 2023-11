L’AQUILA – Prende corpo l’ipotesi che l’incendio al capannone dell’Asm all’Aquila sia stato causato da un mezzo in avaria posteggiato nelle immediate vicinanze. Lo riporta il Messaggero precisando che poi le fiamme avrebbero raggiunto il capannone stesso e i rifiuti.

Resta il fatto che al momento non si può escludere nulla anche perchè si attende la relazione tecnica dei vigili del fuoco che potrebbe avere un peso determinante nell’indirizzare le indagini visto che la pista dolosa resta comunque in piedi con un fascicolo aperto contro ignoti.

Il rogo ha provocato danni per milioni di euro e la Regione ne ha stanziato uno a favore di Asm per permettere la gestione dei rifiuti ed evitare i disagi alla popolazione dopo che sono stati distrutti 20 mezzi e attrezzature di valore; anche se i 5Stelle hanno protestato per la contestuale bocciatura di emendamenti che prevedevano misure per altri territori,