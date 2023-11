L’AQUILA – “Un ringraziamento agli operai e a tutto il personale dell’Asm da parte della Prima commissione consiliare in una giornata importante dove alla presenza del management della partecipata, dell’assessore Fabrizio Taranta e dei sindacati, che hanno ancora dimostrato l’attaccamento all’Azienda, abbiamo preso maggiore contezza dei danni provocati dall’incendio del 24 ottobre scorso”.

Così, in una nota il presidente della Prima commissione Livio Vittorini in merito al rogo che il 24 ottobre scorso ha distrutto il capannone nel nucleo industriale di Bazzano dell’Asm – Aquilana Società Multiservizi- che si occupa del servizio di raccolta rifiuti, all’Aquila.

“Ammontano a circa 7 milioni di euro infatti gli investimenti necessari al ripristino del polo tecnologico e a circa 3 milioni quelli necessari al ripristino dell’operatività di servizio – prosegue Vittorini – che passa anche attraverso le imminenti verifiche statiche che saranno effettuate sulla porzione di fabbricato che ospitava gli uffici e che confidiamo di poter riutilizzare in tempi brevi. La sfida sul medio periodo è individuare ovvero rimodulare fonti di finanziamento idonee all’avvio della fase di ricostruzione degli asset distrutti dall’incendio con l’obbiettivo primario, confermato dallo stesso Presidente di Asm Lanfranco Massimi, di tutelare gli equilibri occupazionali”.

“In seguito – conclude Vittorini – congiuntamente alla quarta commissione consiliare abbiamo approvato le modifiche al Regolamento Tari che consentiranno alle attività commerciali del centro storico, interessati dai lavori di Ricostruzione Pubblica, di richiedere fino al 15 dicembre l’agevolazione in ragione del 50% della Tariffa Tari anche in abbinamento ad ulteriori ristori previsti a livello regionale. La commissione ha altresì condiviso la necessità di estendere tale previsione anche ai futuri lavori pubblici che interesseranno le attività commerciali dei centri storici delle frazioni così come proposto e condiviso con il collega consigliere Elia Serpetti”.