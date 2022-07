ROGO DI STERPAGLIE NEL PESCARESE, RECUPERATO RAPACE FERITO

CUGNOLI – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, in Abruzzo, è intervenuta in località Piano Carpineto a Cugnoli (Pescara) per un incendio di sterpaglie e alberi.

La squadra ha spento le fiamme, evitando il propagarsi ad altre piantagioni vicine.

Durante le operazioni di spegnimento nelle vicinanze di un albero coinvolto dalle fiamme è stato trovato a terra un esemplare di Pullo di Assiolo, un rapace notturno. Il rapace è stato recuperato e consegnato alla veterinaria della Lega italiana protezione uccelli per le cure.