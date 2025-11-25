AVEZZANO – Salva una famiglia, tra cui un anziano e due disabili, in una casa andata a fuoco ad Avezzano (L’Aquila). L’anziano proprietario dell’abitazione è andato sul balcone, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. La moglie e i due figli disabili sono riusciti a lasciare l’immobile in tempo utile, scongiurando conseguenze drammatiche. Lo riporta il Centro.

Solo l’uomo, inizialmente, è rimasto intrappolato al livello superiore. La donna e i due ragazzi sono stati abili a portarsi fuori dall’edificio prima che le fiamme si propagassero al piano terra.Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme. In molti sono scesi in strada per aiutare la famiglia. Quando hanno visto l’anziano in pericolo, bloccato sul balcone, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei vigili di Avezzano, All’arrivo dei pompieri l’uomo è stato raggiunto e messo in salvo. Una squadra ha avviato le operazioni di spegnimento, durate diversi minuti. Una volta spente le fiamme, l’intera struttura è stata bonificata.In seguito a ispezione delle forze dell’ordine, l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

La notizia ha fatto il giro della comunità avezzanese, che ha manifestato grande solidarietà nei confronti delle persone coinvolte per trovare un nuovo alloggio provvisorio. Sulle cause che hanno provocato l’incendio indagano ora i vigili del fuoco, che intendono accertare le dinamiche esatte del rogo