ROGO NELLA SEDE REGIONALE DI VIA PASSO LANCIANO A PESCARA, DIPENDENTI IN STRADA

L’AQUILA – Momenti di paura questa mattina nella sede della Regione e del centro per l’Impiego di via Passolanciano a causa di un rogo improvviso, scoppiato all’ultimo piano dell’edificio. Delle carte sarebbero andate a fuoco. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai funzionari, i vigili del fuoco pronti a domare le fiamme.

Una nuvola di fumo ha invaso il quinto pianto, così i dipendenti hanno abbandonato gli uffici e sono scesi in strada. Anche la poliza di Stato e la municipale sono intervenute. Una volta spento l’incendio e terminate le operazioni di messa in sicurezza, il personale è stato fatto rientrare gradualmente. Proseguono le operazioni sul posto per verificare la possibile causa del rogo.

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli: “personalmente ho più volte segnalato il disordine e l’incuria che vi regnavano, tra scatoloni e scartoffie abbandonati ovunque, ascensori bloccati, condizionatori rotti. Un caos che, come è evidente, non si addice ad un ufficio istituzionale, peraltro aperto al pubblico. Stando alle prime indiscrezioni parrebbe tra l’altro che l’incendio si sia sviluppato proprio a causa di un eccessivo accumulo di carta, ma siamo in attesa che i risultati dei rilievi accertino le cause del rogo”.

“Quel che è certo è che i dipendenti, che sono stati evacuati alla svelta dalle forze dell’ordine, meritano ben altra considerazione, soprattutto spazi che costituiscano un luogo di lavoro idoneo e sicuro, non una sede in balia della precarietà dove nei giorni di pioggia si verificano copiose infiltrazioni d’acqua. Nel rinnovare quindi il mio pieno sostegno ai lavoratori, ribadisco la necessità di una tempestiva riqualificazione dell’immobile al fine di prevenire ulteriori incidenti e ripristinare il decoro di cui necessita una sede istituzionale”, conclude Blasioli.