CHIETI – L’abruzzese Toto Costruzioni Generali, in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con Ubaldi Costruzioni, è risultata prima in graduatoria nella gara, indetta da Anas, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori al Secondo lotto del tratto Trisungo-Acquasanta nelle Marche, sulla statale 4 Salaria.

La nuova commessa, per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro, prevede la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per circa 5 chilometri di strada che contribuiranno a potenziare il collegamento tra Roma e Acquasanta Terme sulla Salaria, in provincia di Ascoli Piceno.

Tra le opere principali del secondo lotto, due gallerie naturali (Favalanciata e Acquasanta Terme) per oltre 4 km lineari e due viadotti, di cui uno sul fiume Tronto, che permetterà alla nuova strada di ricongiungersi con l’attuale svincolo di Acquasanta. Tale svincolo verrà rinnovato e potenziato con una struttura a livelli sfalsati, con un nuovo impianto planimetrico e rampe per raccordare il nuovo asse viario, la Salaria esistente e la viabilità locale.

“Questo risultato conferma l’impegno di Toto Costruzioni Generali nel potenziamento delle infrastrutture strategiche per il Centro Italia” commenta in una nota Gianluca Cangemi, direttore generale di Toto Costruzioni Generali.

“Abbiamo appena terminato i lavori al Quarto lotto della SS 260 in provincia dell’Aquila e proprio in questi giorni stiamo avviando i lavori per la realizzazione della Variante di Amatrice sul versante laziale della stessa Statale. Nelle Marche ci è stato affidato un altro importante lotto nell’ambito del potenziamento dell’Asse viario Marche-Umbria e stiamo concludendo i lavori per adeguare i viadotti autostradali vicini a L’Aquila alla più recente normativa antisismica. Con questa importante commessa siamo vicini ad Arquata del Tronto, un’area fortemente colpita dal sisma del Centro Italia, e la nostra esperienza verrà certamente messa a frutto”.