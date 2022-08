ROMA: DOMATO INCENDIO NEGLI STUDI DI CINECITTA’

ROMA – È stato spento l’incendio che ha interessato parte degli studi di Cinecittà e che ha interessato, secondo quanto afferma la società, una parte del vecchio set di Firenze.

Le fiamme sono state circoscritte dai Vigili del Fuoco e non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto è intervenuta anche la protezione civile di Roma.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata vnella zona, con le fiamme che hanno minacciato anche la Casa del Grande Fratello.

Le strade limitrofe sono state chiuse al traffico.

Le fiamme all’interno degli studi di Cinecittà sono divampate dal set di ‘Firenze del Quattrocento’. Si tratta di uno dei set permanenti, ma già in smantellamento da settimane e che non faceva più parte delle visite guidate organizzate all’interno degli Studios né era oggetto di riprese cinematografiche.

A quanto apprende l’agenzia Dire è accaduto tutto in poco tempo, il fuoco ha generato anche piccole esplosioni, ma non risultano feriti e al momento i Vigili del Fuoco e la Protezione civile di Roma hanno domato il rogo e la situazione è sotto controllo, anche se il fumo che si è sprigionato sta ancora avvolgendo le abitazioni circostanti. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.