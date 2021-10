ROMA, INCENDIO PONTE DI FERRO: ATTESA INFORMATIVA IN PROCURA

ROMA – La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa dalle forze dell’ordine in relazione all’incendio che questa notte ha danneggiato il Ponte dell’Industria, noto come “Ponte di ferro”, zona Ostiense.

Dopo l’arrivo dell’incartamento i magistrati procederanno alla formale apertura del fascicolo di indagine.

Le fiamme hanno interessato la zona del passaggio dei cavi e delle condotte del gas. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. L’indagine dovrà accertare l’origine dell’incendio che in poche ore ha avvolto l’intera struttura danneggiandola gravemente.

Tre locali sono stati evacuati a scopo precauzionale nella notte, non si segnalano intossicati né feriti.

La prima pattuglia intervenuta è stata dei Carabinieri della Compagnia Trastevere che era casualmente in transito.

Le fiamme sarebbero partite e alimentate dalle sterpaglie. L’incendio, sviluppato nella parte sottostante al ponte, si sarebbe poi propagato a cavi elettrici ed alcune tubature del gas avvolgendo poi il ponte. Si attende la relazione tecnica dei vigili del fuoco per avere un quadro più preciso.

Sono circa 180 le famiglie ancora senza corrente, utenze e gas a causa dell’incendio che questa notte ha interessato la zona di Ostiense.

“Una parte del ponte è crollata – spiega all’Agi una fonte delle forze dell’ordine – i vigili del fuoco dovranno fare opportune verifiche prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro della struttura. Il calore, infatti, potrebbe averne compromesso del tutto la stabilità”.

Un incendio simile a quello di ieri sera, ma di proporzioni più ridotte, ha interessato il Ponte di ferro, a Roma, già nel febbraio del 2013, oltre 8 anni fa. In quel caso le fiamme si sprigionarono da alcune baracche presenti sotto il ponte, lungo la banchina del Tevere. Il rogo interessò anche i cavi dell’alta tensione, cosa che costrinse poi l’Acea a lavori di sistemazione. Di conseguenza il ponte rimase chiuso a lungo causando notevoli disagi al traffico della zona. In quell’occasione, però, le fiamme interessarono solo in parte la struttura del ponte dell’Industria, che, invece, ieri sera è andato completamente a fuoco, perdendo alcuni pezzi nel Tevere.