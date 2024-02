ROMA-PESCARA: SALVINI, “STIAMO INVESTENDO IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Per me ogni promessa è debito, stiamo investendo in Abruzzo quello che nei decenni passati non è stato investito, c’è bisogno di collegare queste splendida terra. Ho messo mano sull’autostrada A24 (Roma-Teramo) ci abbiamo messo un anno, ma abbiamo riportato un po’ di ordine. In settimana prossima incontrerò i sindaci, a me piace mantenere gli impegni che prendo con i cittadini”.

Così il vice premier Matteo Salvini, ministro per le infrastrutture ed i trasporti, a margine di un incontro con gli agricoltori, prima di partecipare ad un incontro pubblico in vista delle prossime elezioni regionali del 10 marzo, rispondendo ai cronisti che hanno chiesto un giudizio sull’annuncio fatto ieri del premier, Giorgia Meloni, sempre all’Aquila, della realizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara grazie ai fondi Fsc per 600 milioni di euro.