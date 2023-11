ROMA-PESCARA, TESTA (FDI): “SODDISFATTO PER PRONUNCIAMENTO TAR, E’ OPERA STRATEGICA”

PESCARA – “Sono molto soddisfatto per il pronunciamento del Tar del Lazio che ha rigettato un ricorso e si è espresso a favore del giudizio positivo del ministero dell’Ambiente sulla compatibilità ambientale del progetto per la velocizzazione della linea Roma-Pescara”.

Lo dichiara in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa: “Si tratta di un’opera palesemente strategica per lo sviluppo dell’economia abruzzese, molto penalizzata dalla lentezza dell’attuale collegamento tra la capitale e la regione. Un’opera infrastrutturale che, ne sono certo, quando sarà operativa genererà forti aumenti di investimenti, frenati proprio dalla difficoltà di valicare gli Appennini in tempi celeri, e consentirà anche agli abruzzesi di raggiungere Roma molto più rapidamente”.