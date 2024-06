ROMA: VERNICE ROSSA SULLE SCALINATE DI PIAZZA DI SPAGNA CONTRO FEMMINICIDI, IL VIDEO

L’AQUILA -Blitz questa mattina contro i femminicidi a Roma con attivisti che hanno lanciato vernice rossa sulla scalinata di piazza di Spagna. Il video pubblicato da Abruzzoweb è stato inviato da un lettore.

Sul posto personale della polizia locale e della polizia di Stato.

A rivendicare l’azione, e non in favore dell’ambiente come sembrava in un primo momento, è stato il movimento ‘Bruciamo tutto’ che ha anche esposto uno striscione e gettato dei volantini con i nomi delle donne uccise dal femminicidio di Giulia Cecchettin fino a oggi. Il blitz, di ragazze e ragazzi, è scattato dopo un urlo di un’attivista, mentre gli altri lanciavano la vernice rossa.