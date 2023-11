ROMANO CONFERMATO DALLA REGIONE ALLA GUIDA DELL’ASL AQUILANA: OK DOPO VERIFICA DI META’ MANDATO

L’AQUILA- Il direttore generale della Asl di Avezzano, Sulmona e L’Aquila, Ferdinando Romano, resta al suo posto fino a giugno 2024. Ieri è infatti arrivato l’esito della verifica di metà mandato da parte della giunta regionale, che lo conferma sette mesi che restano.

«Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì approvate le risultanze della verifica sugli obiettivi conseguiti dal direttore generale dell’Asl Avezzano, Sulmona, L’Aquila da effettuarsi alla scadenza dei ventiquattro mesi dall’incarico. Confermato l’incarico del direttore generale»: questa la nota diffusa ieri dalla giunta regionale.

Non è chiaro se sarà in corsa per restare alla guida della Asl aquilana da giugno 2024 in poi.