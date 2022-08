ROSA RUSSO IERVOLINO, LA FIGLIA: “STA BENISSIMO E FACCIAMO LE CORNA”

NAPOLI – “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!”.

È il post di Francesca Russo, figlia di Rosa Russo Iervolino, 86 anni, sulla fake news diffusa in mattinata da diversi quotidiani nazionali circa la morte dell’ex ministro e sindaco di Napoli.

Subito dopo la smentita dei familiari è arrivata un’ondata di affetto dalla politica napoletana. Antonio Bassolino, di cui l’ex ministro dell’Interno è stata successore come primo cittadino a Napoli mentre lui era

presidente Regione Campania affida il suo sollievo per una notizia infondata a Fb. “Lunga vita a Rosa Russo Iervolino che sta bene ed è a casa sua a Roma. Un bacio Rosetta”, posta.

“Cara Rosetta, che bella notizia. Puntiamo a raggiungere decisamente i 100 anni”, scrive in una nota Amedeo Laboccetta, presidente dell’associazione Polo Sud, già consigliere comunale di Napoli nel 2001-2006 e poi parlamentare di centrodestra.