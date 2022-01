ROSETO, 8 E 9 GENNAIO SCREENING SCOLASTICO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA “FEDELE ROMANI”

ROSETO – Si svolgerà sabato 8 e domenica 9 gennaio lo screening della popolazione scolastica. La campagna riguarderà, su indicazione della Regione Abruzzo, tutti gli studenti delle scuole primarie e superiori, ma non il personale scolastico e docente e i bambini delle scuole dell’infanzia perché, da come è stato riferito, per questi ultimi i tamponi a disposizione non sono idonei.

Lo screening si svolgerà presso la palestra della scuola “Fedele Romani”, sede ritenuta la più idonea per evitare assembramenti e per la presenza, nell’area circostante, di ampie zone per il parcheggio. Di concerto con i Dirigenti Scolastici, anche al fine di evitare assembramenti, si è convenuto che sarà compito degli istituti scolastici avvisare gli alunni sul registro di classe elettronico, indicando giorno e orario di presentazione per il test. I minori si dovranno presentare accompagnati almeno da un genitore e, se possibile, con modulo per il consenso al test covid già compilato (è possibile reperirlo sul sito istituzionale del Comune e sui suoi canali social).

“Ci teniamo a ringraziare quanti, seppur con pochissimo preavviso, si sono messi immediatamente a disposizione per la realizzazione di questa importante campagna di screening della popolazione scolastica – dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Luciani – nel ricordare che lo screening è su base volontaria, riteniamo sia doveroso raccomandare la partecipazione di tutti gli studenti e la collaborazione di tutte le parti interessate”.

IL CALENDARIO DIVISO PER FASCE ORARIE E SCUOLE

SABATO MATTINA

Fascia 9-10

Istituto Comprensivo Roseto 1 Scuola Primaria

Primaria Schiazza

Fascia 10-11

Istituto Comprensivo Roseto 1 Scuola Primaria

Primaria D’Annunzio

Primaria Cologna

PAUSA OPERATORI 11.00-11.30

Fascia 11.30-12.30

Istituto Comprensivo Roseto 2 Scuola Primaria

Primaria Manzoni

Fascia 12.30-13.30

Primaria Campo a Mare

Primaria Santa Lucia

Primaria Voltarrosto

SABATO POMERIGGIO

Fascia 14.30-16.30

30-15.30 Istituto Comprensivo Roseto 1 Scuola Secondaria

Secondaria D’Annunzio

Secondaria Cologna

Istituto Comprensivo Roseto 2 Scuola Secondaria

Secondaria Romani

Fascia 17-19

Moretti

DOMENICA MATTINA

Fascia 9-11

Biennio Saffo

Studenti residenti a Roseto frequentanti Scuole Superiori in altri comuni (es. Liceo Atri, Alberghiero etc.)

PAUSA OPERATORI 11.00-11.30

Fascia 11.30-13.30

Triennio Saffo

Famiglie con studenti in diversi istituti, che dovrebbero quindi presentarsi in differenti orari, potranno svolgere il tampone in un’unica fascia oraria.

Studenti con certificazioni sanitarie che prevedano impedimenti a partecipare secondo le procedure avranno la precedenza e verranno trattati singolarmente in base alle esigenze.