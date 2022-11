ROSETO: AL PALAZZETTO DELLO SPORT LA PRIMA EDIZIONE DELL’APERISTREET DI CAPODANNO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ospiterà al Palazzetto dello Sport la prima edizione dell’evento Aperistreet di Capodanno.

Con delibera 412 del 16 novembre scorso, la Giunta rosetana ha deciso di accogliere favorevolmente la richiesta della Franceschiello Eventi, titolare del fortunato e seguitissimo format, di avere a disposizione il Pala Maggetti, il più grande impianto sportivo al chiuso d’Abruzzo, per realizzare questo evento che richiamerà tantissima gente per la sera dell’ultimo dell’anno a Roseto degli Abruzzi.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta che ci è pervenuta dalla Franceschiello Eventi che, tra le numerose richieste ricevute da altri comuni, ha scelto convintamente Roseto degli Abruzzi e il suo Palazzetto dello Sport per realizzare questa prima storica edizione dell’Aperistreet di Capodanno” sottolinea in una nota, a nome dell’Amministrazione comunale, il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes.

“Dopo il grande successo registrato negli ultimi anni in diverse parti d’Italia da questo format ospiteremo, i primi a farlo, un evento unico nel suo genere che richiamerà, per la sera del 31 dicembre, tantissima gente nella nostra città con ricadute positive per l’intero indotto visto che sono certo che in tanti decideranno di pernottare nella nostra città”.

“Roseto degli Abruzzi si conferma città attraente ed attrattiva anche d’inverno, proseguendo nella sua campagna di destagionalizzazione degli eventi – conclude Nugnes – e con questa manifestazione aggiunge la ‘ciliegina sulla torta’ ad un calendario degli eventi natalizi che si annuncia ricco di offerte per tutti, dai bambini ai ragazzi, passando per le famiglie”.

