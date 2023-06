ROSETO: “ASFALTI A CALDO CONTRO LE BUCHE”, AL VIA LAVORI MANUTENZIONE STRADE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Al via il nuovo programma di interventi per risolvere il problema delle buche sulle strade di Roseto degli Abruzzi (Teramo), con un approccio innovativo, mirato a garantire la massima efficacia delle riparazioni: i lavori di sistemazione dei tratti deteriorati sono infatti effettuati mediante la stesura a caldo di bitume opportunamente steso con un rullo compressore.

È quanto viene spiegato in una nota dell’Amministrazione comunale.

“Sono 62.500 gli euro a disposizione che saranno utilizzati per sistemare la viabilità ammalorata sul territorio. Non si tratta, ed è bene sottolinearlo, dei tipici interventi di chiusura delle buche con il cosiddetto ‘asfalto a freddo’, che spesso vengono vanificati al primo acquazzone quando le buche si riaprono e si presentano in condizioni addirittura peggiori”, viene sottolineato.

I lavori, affidati ad una ditta specializzata, sono già iniziati in diversi punti critici della città, cominciando dal Lungomare Sud, e verranno estesi gradualmente a tutto il territorio comunale soprattutto nelle zone più ammalorate.

“Per la prima volta, stiamo eseguendo gli interventi di chiusura delle buche utilizzando l’asfalto a caldo – affermano il sindaco Mario Nugnes e il vicesindaco Angelo Marcone – Questa metodologia ci consente di offrire una soluzione più duratura e resistente nel tempo, garantendo una migliore qualità delle strade per i cittadini. L’intervento non si limita alla sistemazione della buca stessa ma riguarderà anche il perimetro circostante, garantendo una soluzione globale e preventiva. Questa nuova strategia rappresenta un importante passo avanti per la nostra amministrazione, impegnata a garantire una rete viaria sicura e funzionale per tutti i residenti e i visitatori della nostra città. La chiusura delle buche con asfalto a caldo anche nella zona circostante contribuirà a prevenire l’insorgere di nuovi problemi strutturali e a prolungare la durata delle riparazioni”.

“L’Amministrazione Comunale è consapevole delle difficoltà che le buche stradali possono causare ai cittadini, pertanto abbiamo deciso di adottare questa nuova strategia per rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze della comunità. Ci impegniamo a minimizzare i disagi causati dai lavori, cercando di limitare le interruzioni al traffico e garantendo un’informazione costante sulla pianificazione degli interventi”, concludono.