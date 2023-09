ROSETO BASKET: ANNULLATA L’AMICHEVOLE CON PORTO SANT’ELPIDIO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica che, a causa dell’impossibilità di raggiungere il PalaMaggetti della squadra ospite, l’amichevole prevista per domani, mercoledì 20 settembre, contro Porto Sant’Elpidio, è stata annullata.

La Braderm disputerà la prossima amichevole sabato 23 alle ore 16:30 al PalaMaggetti contro il Pescara Basket.

In ogni caso domani sarà possibile, dalle ore 18 alle ore 20 e sempre al palazzetto, ritirare la carta tifoso insieme alla t-shirt e anche sottoscriverla per chi non lo avesse ancora fatto.