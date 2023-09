ROSETO BASKET: PRIMA AMICHEVOLE CONTRO LA TERAMO A SPICCHI

ROSETO – Dopo due settimane di lavoro, il Roseto Basket 20.20 è pronto ad affrontare la prima amichevole della preseason, a quattro settimane dalla prima palla a due del campionato.

Domani, sabato 2 settembre, Lestini e compagni scenderanno infatti in campo sul parquet della Teramo a Spicchi, formazione militante come la Braderm in Serie B Interregionale, avversaria quando si farà sul serio il prossimo 2 novembre al PalaMaggetti.

Sarà la prima occasione per testare i meccanismi sui quali coach Francani si è focalizzato in questa prima fase della preparazione e la coesione del gruppo, che è quasi tutto nuovo e necessità di tempo per amalgamarsi.

Sarà un test probante, dal momento che la TASP, allenata da quest’anno da coach Massimo Gramenzi, ha costruito una formazione competitiva, che vede in organico diversi giocatori del luogo ma anche elementi di esperienza, tra cui Bruno Duranti, Claudio Gatta e l’ex di giornata, vale a dire Gediminas Zalalis.

La palla a due verrà alzata alle ore 18:30 al Palasport dell’Acquaviva.