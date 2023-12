ROSETO BASKET: ULTIMA TRASFERTA 2023 IN CASA DELLA VIGOR MATELICA

ROSETO – I marchigiani guidano la classifica insieme al Bramante Pesaro con un record di 9-2, dunque si tratta di un impegno molto complicato per il Roseto Basket 20.20. Ultima trasferta del 2023 per il Roseto Basket 20.20 che domani, domenica 17 dicembre, è di scena nella casa della Vigor Matelica per la seconda giornata di ritorno della prima fase del campionato.

Matelica ha dimostrato tutto il suo valore fin dalle prime giornate, fin qui ha perso solo con Bramante Pesaro e Porto Recanati e sul suo campo è ancora imbattuta. Già nella gara di andata ha avuto la meglio sul 20.20, rimontando dal -14 e portando a casa la gara nel finale.

Nelle ultime settimane si è definitivamente aggiunto al gruppo anche Patrizio Verri, che ha recuperato dall’infortunio patito nella scorsa stagione a Fabriano e può fare la differenza anche se non al meglio. La Halley, oltre ad essere allenata da un califfo come il rosetano coach Trullo, ha giocatori molto validi, che presentano fisicità e qualità.

Tante le soluzioni offensive, anche con i più giovani Mazzotti e Sulina, senza dimenticare capitan Provvidenza e la polivalenza di Riccio. C’è poi Federico Mariani, uno degli stranieri più continui e pericolosi di tutto il campionato. Roseto ci arriva non nella miglior condizione fisica, con diversi incerottati, che rendono un’impresa portare a casa la partita.

Coach Renato Castorina presenta così la gara: “Matelica sta confermando i pronostici di inizio stagione che la vedevano sicura protagonista di questo campionato. È allenata molto bene da coach Trullo, con un quintetto di primissimo livello e una panchina profonda e di qualità; possono inoltre contare su un pubblico molto numeroso e caldo. Tutto questo basterebbe a fare capire che serve fare una partita perfetta per giocarcela fino alla fine. La nostra settimana di allenamenti è stata molto difficile a causa di infortuni e uscite e potremmo non essere al completo. Non voglio però che questo distragga i giocatori dall’atteggiamento che dovremo avere sin dal primo minuto, dalla voglia di giocare insieme e di aiutarsi così come si è visto per lunghi tratti nella scorsa partita”.

Appuntamento quindi a domani, domenica 17 dicembre, alle ore 18 al Palasport di Castelraimondo. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Vigor Matelica.