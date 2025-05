ROSETO CELEBRA IL 165ESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE CON DUE EVENTI CULTURALI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) annuncia due eventi speciali per celebrare il 165° anniversario della fondazione della città, che ricorrerà domani, 22 maggio. Due manifestazioni organizzate dal Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero” e dell’Associazione Luzmek e ADSU e che hanno ricevuto il patrocinio della Città di Roseto degli Abruzzi.

IL PROGRAMMA. Giovedì 22 maggio, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi, si svolgerà un Convegno in ricordo di Vincenzo Filippone – Thaulero alla presenza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Roseto 1, vincitori del 1° Concorso dal titolo “I remi e le vele dell’anima”, organizzato dal Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero”. Interverranno il Sindaco Mario Nugnes, la Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti, la Dirigente Scolastica Lara Di Luigi e Vincenzo Di Marco, Presidente del Centro Studi.

Domenica 25 maggio, alle ore 18:00 presso il Teatro della Villa Comunale, l’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva”, sotto la guida del direttore Nataliya Gonchak, eseguirà l’integrale delle sinfonie di Beethoven, in un concerto che vedrà protagoniste la Sinfonia n. 1 op. 21 e la Sinfonia n. 2 op. 36. L’evento rientra nell’ambito del 32° Festival di musica e teatro 2025, l’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione. Gli interessati sono invitati a scrivere all’indirizzo email: info32festival@gmail.com per assicurarsi un posto. Il concerto rientra nell’ambito del progetto ADSU ProTer, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare a questi importanti momenti celebrativi della storia e della cultura di Roseto degli Abruzzi.

“Celebrare il 165° anniversario della fondazione della nostra amata Roseto”, si legge in una nota, “significa onorare una storia ricca, che ha visto la nostra città e l’intero territorio di Roseto crescere e prosperare nel corso degli anni grazie al contributo di grandi uomini e di grandi donne che hanno saputo lasciare un segno indelebile. Questi eventi vogliono essere un omaggio proprio a questo percorso: incontrare i nostri giovani talenti in ricordo di una figura illustre come Vincenzo Filippone-Thaulero ci ricorda l’importanza di coltivare le nuove generazioni per un futuro prospero, mentre il concerto alla Villa Comunale vuole celebrare questa ricorrenza attraverso la bellezza della musica. Siamo convinti che questi appuntamenti rappresentino un bel modo per onorare la nostra storia, celebrare il presente e guardare al futuro con rinnovato ottimismo e vitalità culturale. Ringraziamo il Centro Studi “Filippone-Thaulero”, l’Associazione Luzmek e ADSU per aver organizzato questi momenti che ci permettono di celebrare al meglio questa ricorrenza”.