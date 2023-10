ROSETO, CENTRO RACCOLTA AUTOPORTO: PRIMO MESE ATTIVITA’, OLTRE 400 CONFERIMENTI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Si tratta di numeri importanti che ripagano il grande impegno profuso dall’amministrazione, dagli uffici, dal Dec e dalla Diodoro per arrivare alla riapertura del Centro di raccolta all’autoporto. Avere un Centro di raccolta in funzione sul territorio è importante perché permette ai cittadini di smaltire diversi tipi di rifiuti immediatamente senza dover attendere il passaggio del gestore. Un servizio utilissimo anche per i turisti e per chi possiede una seconda casa che può conferire i materiali ammessi direttamente al Centro di raccolta prima di ripartire. Inoltre, il servizio ha lo scopo di favorire la crescita della raccolta differenziata e disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio”.

Lo afferma Mario Nugnes, sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo), riferendosi ai numeri relativi al primo mese di attività del centro di raccolta dell’Autoporto, l’importante sito riaperto il 7 settembre scorso.

Da quel giorno, secondo il report fornito dal direttore esecutivo del contratto Simona Mantenuto su dati forniti dalla Diodoro Ecologia, sono stati registrati ben 312 ingressi di utenti per un totale di 402 conferimenti.

In particolare, 186 conferimenti hanno riguardato i rifiuti ingombranti e 124 il conferimento di RAEE. Inoltre, sono stati effettuati due svuotamenti del container degli ingombranti per un totale di 2.900 kg e due ritiri di RAEE da parte del Consorzio ERP Italia, incaricata dal Consorzio CDC-RAEE.

Andando nello specifico, nel periodo che va dal 7 settembre scorso al 4 ottobre, quasi la metà dei conferimenti (46%) riguarda i rifiuti ingombranti; il 31% i RAEE, il 15% le potature; il 3% le vernici e gli inerti e l’1% i I vestiti.

“Dai dati, inoltre – aggiunge il sindaco Nugnes – si evince l’alto grado di responsabilità dei cittadini di Roseto che hanno dimostrato di avere una spiccata sensibilità verso l’ambiente quando si mettono a disposizione gli strumenti adatti come il servizio del Centro di raccolta. Per questo torno ad invitare tutti, soprattutto chi ancora non lo ha fatto, ad utilizzare questo servizio”.