ROSETO: CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E RIUSO, RESIDENTI IN RIVOLTA

ROSETO – Sit-in di protesta a Roseto degli Abruzzi per dire “No” al centro di raccolta rifiuti e del riuso. La struttura è stata prevista nel cuore della cittadella dello sport in via Fonte dell’Olmo.

Buona la partecipazione dei residenti che chiedono al comune di rivedere la location dove realizzare il centro. Ad oggi i lavori non sono ancora partiti nonostante l’allestimento del cantiere e su cui, lo ricordiamo, pende anche il ricorso al Tar. Ricorso presentato dal comitato, da alcuni cittadini e dalle imprese limitrofe al terreno individuato per l’ubicazione del centro.