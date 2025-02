ROSETO: COLPITO DA MALORE MENTRE NUOTA, SALVATO GRAZIE AL DEFIBRILLATORE DELLA PISCINA COMUNALE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ha accusato un malore mentre nuotava nella piscina comunale Giuseppe Celommi di Roseto (Teramo), è stato salvato grazie al defibrillatore semi-automatico presente nella struttura sportiva.

“Rendendosi conto della gravità della situazione, i presenti hanno iniziato il massaggio cardiaco, mentre veniva prontamente allertato il 118. Nel frattempo, è stato utilizzato il defibrillatore Dae installato nella struttura. Già dopo la prima scarica, unita ai primi massaggi cardiaci, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. All’arrivo dell’ambulanza l’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in ospedale, dove ora è sotto la supervisione del personale sanitario”: a darne notizia è il Comune in una nota.

“Roseto dimostra di compiere passi sempre più concreti verso la realizzazione di una città cardioprotetta. L’installazione e l’aggiornamento dei defibrillatori Dae sul territorio è parte di un ampio progetto di prevenzione e sicurezza promosso dal Comune, che ha già visto la loro collocazione in diversi punti strategici della città: impianti sportivi comunali e scolastici, edifici pubblici come il municipio, il comando della polizia locale, la biblioteca civica e nei luoghi all’aperto come la pineta centrale, nei pressi del Palazzo del Mare e Piazza Dante. Tutti i Dae presenti a Roseto sono di nuova generazione e particolarmente facili da usare perché forniscono supporto vocale sia durante la scarica che durante il massaggio cardiaco”.

Aggiunge il sindaco Mario Nugnes, esprimendo grande soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, sottolineando l’importanza di una città attrezzata per affrontare le emergenze sanitarie: “Il nostro obiettivo è garantire una città sempre più sicura e cardioprotetta. L’episodio di oggi dimostra quanto sia fondamentale investire nella prevenzione e nella salute pubblica. Continueremo su questa strada, affinché sempre più luoghi siano dotati di strumenti salvavita come i Dae e il personale sia adeguatamente formato al loro utilizzo attraverso appositi corsi di formazione che continueremo ad organizzare come fatto in passato. Un ringraziamento speciale va al personale della piscina comunale, che ha agito con prontezza, e ai sanitari del 118 per il loro intervento tempestivo e professionale”.